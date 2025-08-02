Депутатка від УДАРу Смірнова заявила про стеження: переслідувачі зізналися на відео

Депутатка Київради від "УДАРу Віталія Кличка" і директорка Департаменту суспільних комунікацій КМДА Мирослава Смірнова звернулася до СБУ та Нацполіції. Вона заявила про стеження за нею.

"Звертаюся до Служби безпеки України та Національної поліції щодо переслідування! Вчора о 22:00 чотири невідомих чоловіки стежили за мною, що вони самі фактично підтвердили на відео. З якої структури ці переслідувачі? Чия вказівка стежити? Сподіваюся, відповіді отримаю від правоохоронців. Дуже сподіваюся, хоча й мало вірю, що це не вказівка влади. Бо вона останнім часом і так пробиває дно в своїх намаганнях знищити демократію. Через це наша держава втрачає підтримку. А це дуже погано. Це несе велику небезпеку країні в стані важкої війни", - написала Мирослава Смірнова.

Депутатка розповіла, що стеження продовжувалось тривалий час.

"Перебувала у селі Крюківщина Київської області. Тиха вечеря у колі сімʼї та найближчих друзів. Нічого особливого, крім чотирьох незапрошених, які мене супроводжували тривалий час. Роботу робили погано - ми їх помітили ще на виїзді з Києва", - повідомила вона.

Смірнова зазначила, що такі дії наслідують методи російських спецслужб.

"Розумію, що діячі, яких зловили на гарячому, спробують виправдатися і зроблять вкид в медіа, як це було з журналістами, за якими теж стежили. Але хочу нагадати, що тоді через розголос були звільнені спецслужбісти, які відповіли за свої протиправні дії. Так має бути і цього разу. До речі, у путіна дуже люблять такі гебістьські методи впливу. Не треба його наслідувати, бо можна зробитися такими ж", - попередила вона.