Слежка за депутатом от УДАРа Смирновой: возбуждено уголовное дело

"По факту моего преследования полиция открыла уголовное производство. Для меня это свидетельство: речь идет не о мелком инциденте, а о преследовании представителей громады Киева", - написала Смирнова.

Депутат выразила надежду, что "тот, кого используют как торпеду, понимает об уголовной ответственности и готов к ней".

"А следом пойдут заказчики. Это сейчас у них - ощущение вседозволенности. Но есть хорошая фраза о жизни как супермаркете, где в конце - всегда касса. Им придется отвечать перед законом. Очень скоро", - отметила она.

В своем Facebook Смирнова опубликовала выписку из Реестра досудебных расследований об открытии уголовного производства.

Фото: выписка из реестра (facebook.com/SmirnovaMyroslava)

Мирослава Смирнова также заявила, что имеет предположение, кто и зачем организовал слежку за ней.

"У меня даже есть подозрения об исполнителях и их мотивах, о чем обязательно укажу следователю. Кому-то ну очень хочется уже 5 лет пролезть в депутаты Киевсовета по Оболони, поэтому и происходит медийная атака и преследование меня! Этого персонажа не то, что не выбрали и не выберут, он еще и будет сидеть в тюрьме за хищение 50 фур гуманитарки, вывоз уклоняющихся за границу, а также за защиту ватников", - написала депутат.

Что известно о слежке за депутатом

Как сообщалось ранее, 1 августа Мирослава Смирнова заметила четырех человек, которые преследовали ее на пути из Киева в село Крюковщина, куда она ехала к друзьям.

Скрин видео с подозреваемыми

Депутат рассказала, что слежка продолжалась длительное время.

"Находилась в селе Крюковщина Киевской области. Тихий ужин в кругу семьи и ближайших друзей. Ничего особенного, кроме четырех неприглашенных, сопровождавших меня длительное время. Работу делали плохо - мы их заметили еще на выезде из Киева", - сообщила она.

Мирослава Смирнова сняла этих лиц на видео, на котором они фактически подтвердили факт слежки.

По факту незаконной слежки Смирнова написала заявления в СБУ и Нацполицию.