"Стеж за словами": Трамп різко відповів Медведєву на погрози війною

Новий дедлайн Трампа

Нагадаємо, 28 липня президент США Дональд Трамп заявив, що він вирішив змінити умови свого ультиматуму про вторинні тарифи для російського диктатора Володимира Путіна. Тепер у диктатора немає 50 днів на досягнення миру з Україною.

Як уточнив американський лідер, у глави Кремля залишилося 10-12 днів.

Варто відзначити, що Росії такий підхід не сподобався, і зокрема Медведєв назвав новий ультиматум "кроком до війни" між США та РФ.

"Трамп грає в ультиматум із Росією: 50 днів чи 10… Йому слід пам'ятати дві речі: 1. Росія це Ізраїль і навіть Іран. 2. Кожен новий ультиматум - це загроза та крок до війни. Не між Росією та Україною, а з його власною країною. Не йдіть шляхом Сонного Джо (ред.- експрезидент США Джо Байден)", - написав він.

У звіті американського Інституту вивчення війни також вказано, що чиновники Кремля намагаються змусити президента Трампа відмовитися від десятиденного терміну для завершення війни в Україні та нормалізувати відносини з Москвою.

Ба більше, вчора, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія виробила "певний імунітет" до санкцій і готова до нових економічних обмежень.