"Следи за словами": Трамп резко ответил Медведеву на угрозы войной

Отвечая Медведеву Трамп заявил, что США не интересует экономическое сотрудничество с Россией или Индией, назвав их экономики "мертвыми".

"Мне безразлично, что Индия делает с Россией. Они могут вместе уничтожить свои мертвые экономики, мне все равно. Мы почти не ведем бизнеса с Индией, их тарифы слишком высокие, одни из самых высоких в мире. Так же Россия и США почти не ведут бизнеса между собой", - заявил президент.

А также американский лидер унизительно вспомнил о политическом прошлом Медведева.

"Давайте так и оставим, и передайте Медведеву, бывшему президенту России, который считает себя все еще президентом, чтобы он следил за своими словами. Он вступает на очень опасную территорию!", - подытожил он.