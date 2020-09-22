Стерненко заявил об истечении срока домашнего ареста

Активист Сергей Стерненко сегодня утром сообщил, что срок его домашнего ареста истек. Однако он допускает, что арест продлят.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Закончился мой домашний арест. Но это не значит, что его не будет снова. Прокуратура Зеленского вообще требует закрыть меня в СИЗО", - заявил активист.

Отметим, в начале сентября коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда оставила без удовлетворения ходатайство о переносе рассмотрения дела по обвинению Стерненко в Киев.

Дело продолжат рассматривать в Приморском районном суде Одессы.

При этом в конце августа Верховный суд уже отказывался переносить рассмотрение дела активиста из Одессы в Киев.

Как писало РБК-Украина, в начале августа Шевченковский суд Киева изменил меру пресечения Стерненко на ночной домашний арест до 21 сентября.

Отметим, 13 августа активисту вручили обвинительный акт, его обвиняют в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и в ношении холодного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 2 ст . 263 УК Украины).