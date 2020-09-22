Стерненко заявив про закінчення терміну домашнього арешту

Активіст Сергій Стерненко сьогодні вранці повідомив, що термін його домашнього арешту закінчився. Однак він допускає, що арешт продовжать.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Закінчився мій домашній арешт. Але це не означає, що його не буде знову. Прокуратура Зеленського взагалі вимагає закрити мене в СІЗО", - заявив активіст.

Відзначимо, на початку вересня колегія суддів Касаційного кримінального суду в складі Верховного суду залишила без задоволення клопотання про перенесення розгляду справи за обвинуваченням Стерненка до Києва.

Справу продовжать розглядати в Приморському районному суді Одеси.

При цьому в кінці серпня Верховний суд уже відмовлявся переносити розгляд справи активіста з Одеси до Києва.

Як писало РБК-Україна, на початку серпня Шевченківський суд Києва змінив запобіжний захід Стерненку на нічний домашній арешт до 21 вересня.

Відзначимо, 13 серпня активісту вручили обвинувальний акт, його звинувачують в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) та в носінні холодної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 263 КК України).