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Стерненко снова отправили под ночной домашний арест

Одесса, Пятница 18 декабря 2020 16:47
Стерненко снова отправили под ночной домашний арест
Фото: Сергей Стерненко (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Активисту Сергею Стерненко сегодня, 18 декабря, избрали меру пресечения. Приморский районный суд Одессы снова отправил активиста под ночной домашний арест.

Заседание суда транслировалось в YouTube.

Судья частично удовлетворил ходатайство прокурора.

"Коллегия судей постановила: избрать Стерненко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста", - заявил председательствующий судья.

Отметим, Стерненко обвиняют в умышленном убийстве одного из нападавших на него. Нападение произошло в мае 2018 года. Активист ранил ножом одного из нападавших, который впоследствии скончался. Следствие расценивает действия Стерненко как превышение самообороны.

Напомним, вчера Стерненко заявил о получении ходатайства от прокурора об избрании меры пресечения. В ходатайстве, копию которого опубликовал активист, речь шла о том, что прокуратура просит суд взять Стерненко под стражу.

Напомним, в конце сентября Приморский райсуд Одессы оставил Стерненко под ночным домашним арестом в Киеве. Действие этой меры пресечения закончилось несколько недель назад.

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Новости Украины Общество мера пресеченияСергей СтерненкоСуд

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