ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Стерненка знову відправили під нічний домашній арешт

Одеса, П'ятниця 18 грудня 2020 16:47
Стерненка знову відправили під нічний домашній арешт
Фото: Сергій Стерненко (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Активісту Сергію Стерненку сьогодні, 18 грудня, обрали запобіжний захід. Приморський районний суд Одеси знову відправив активіста під нічний домашній арешт.

Засідання суду транслювалося в YouTube.

Суддя частково задовольнив клопотання прокурора.

"Колегія суддів ухвалила: обрати Стерненку запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту", - заявив головуючий суддя.

Зазначимо, Стерненка звинувачують в умисному вбивстві одного з нападників на нього. Напад стався у травні 2018 року. Активіст поранив ножем одного з нападників, який згодом помер. Слідство розцінює дії Стерненка як перевищення самооборони.

Нагадаємо, вчора Стерненко заявив про отримання клопотання від прокурора про обрання запобіжного заходу. У клопотанні, копію якого опублікував активіст, йшлося про те, що прокуратура просить суд взяти Стерненка під варту.

Нагадаємо, наприкінці вересня Приморський райсуд Одеси залишив Стерненка під нічним домашнім арештом в Києві. Дія цього запобіжного заходу закінчилася кілька тижнів тому.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство мера пресеченияСергій СтерненкоСуд

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся