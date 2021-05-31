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Стерненко хочет обжаловать в Верховном суде сегодняшний приговор

Автор: Андрей Василюк

Активист Сергей Стерненко намерен обжаловать в Верховном суде приговор Апелляционного суда Одессы в виде одного года условно. Он допустил, что жалобу подаст и сторона обвинения.

Об этом активист сообщил в своем Twitter.

"Мы будем обжаловать сегодняшний приговор в Верховном суде", - написал Стерненко.

Он предположил, что прокуроры офиса генпрокурора также подадут жалобу на решение Апелляционного суда, и будут настаивать на 7,3 года заключения с конфискацией.

Апелляционный суд Одессы 31 мая признал активиста Сергея Стерненко виновным в совершении нарушения по ч. 1 ст. 263 УК Украины и заменил ему 3 года тюремного заключения на один год условно.

Активист сообщил, что дело по ст. 187 закрыто и он оправдан по нему. По ст. 146 активист признан виновным, но наказание не применялось в связи с истечением срока давности.

"По ст. 263 меня признали виновным и дали 3 года тюрьмы с заменой на 1 год условно", - написал Стерненко.

"На самом деле - это судимость за 1 патрон", - добавил он.

В феврале 2021 года Стерненко приговорили к 7 годам и трем месяцам лишения свободы. Одесский Приморский суд признал активиста виновным в якобы разбое и похищении 300 гривен, но по этому эпизоду его оправдали.

Добавим, вчера в Киеве и еще нескольких городах Украины прошли акции протеста в поддержку Стерненко. Участники акций требовали оправдать активиста.

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