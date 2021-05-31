ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Похищение человека и ношение "огнестрела": Стерненко признали виновным по двум статьям

Новина українською →
Одесса, Понедельник 31 мая 2021 16:22
Похищение человека и ношение "огнестрела": Стерненко признали виновным по двум статьям Фото: Сергей Стерненко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Апелляционный суд Одессы продолжает зачитывать приговор по делу активиста Сергея Стерненко. Суд признал активиста виновным в совершении нарушений по ч. 1 ст. 263 и ст. 146 Уголовного кодекса Украины.

Об этом речь шла на заседании суда.

Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который признал Стерненко виновным в похищении человека, а также незаконном обращении с "огнестрельным оружием".

Сторона защиты утверждала, что у Стерненка был шумовой пистолет, однако эксперты от следствия пришли к выводу, что, "выкрутив со ствола втулку, из пистолета можно стрелять патронами с резиновыми или другими метательными снарядами".

На суде отмечалось, что сроки давности по привлечению к ответственности по эпизоду о похищении человека уже прошли, но по статье об оружии предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, дело касается похищения одесского депутата Сергея Щербича в 2015 году. Стерненко вместе с еще одним подозреваемым якобы похитили депутата и потребовали от него сложения полномочий, угрожая и совершая насилие.

В феврале 2021 года Стерненко приговорили к 7 годам и трем месяцам лишения свободы. Одесский Приморский суд признал активиста виновным в якобы разбое и похищении 300 гривен, но по этому эпизоду его сегодня оправдали.

Добавим, вчера в Киеве и еще нескольких городах Украины прошли акции протеста в поддержку Стерненко. Участники акций требовали оправдать Стерненко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество похищение Сергей Стерненко Суд
NEWS
Резкий спад: в Украине 1703 новых случая коронавируса
Резкий спад: в Украине 1703 новых случая коронавируса
DAILY
Слово народу. Смогут ли украинцы управлять страной через референдумы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Слово народу. Смогут ли украинцы управлять страной через референдумы