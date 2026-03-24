На Стерненка готували новий замах, ліквідовано озброєного кілера ГРУ

Під час спецоперації ліквідовано кілера, ще понад 10 учасників мережі взято під варту.

До агентурно-бойової мережі входили 10 осіб. Вони збирали розвідувальні дані про розташування, пересування та озброєння українських підрозділів у Краматорському і Покровському районах Донецької області, а також на Харківщині.

Зібрану інформацію передавали через месенджери російським кураторам.

Теракт у закладі харчування

У Краматорську агенти отримали завдання знайти заклад, де часто бувають військові, щоб потім влаштувати там вибух. Вибуховий пристрій для цього скинули з дрона у заздалегідь визначеному місці.

Стерненко та інші - у списку на вбивство

Учасники мережі також готували вбивства публічних осіб і військових у різних регіонах України.

Серед потенційних жертв:

радник міністра оборони та волонтер Сергій Стерненко;

громадянин Росії, боєць РДК Ілля Богданов, який з 2014 року воює на боці України.

Зловмисники відстежували адреси та маршрути пересування майбутніх жертв. Якщо підрив авто або біля будинку "не спрацював" би - кілер мав наказ розстрілювати жертв впритул.

Сергій Стерненко також прокоментував спецоперацію.

"Дякую СБУ. Зі мною все гаразд. На відміну від кілера. Росія має згоріти", - сказав він.

Хто координував мережу

Зібрані дані узагальнював і передавав до Росії завербований ГРУ судовий експерт із Полтави. Саме він керував групою як резидент.

Ліквідація кілера

Фото: один із затриманих в результаті спецоперації (t.me/SBUkr)

Під час спецоперації знешкодили озброєного кілера - він чинив збройний опір під час затримання. За даними слідства, він родом із тимчасово окупованої частини Донецької області, де пройшов бойову підготовку на базі ГРУ РФ.

Один із затриманих під час допиту також визнав, що раніше здійснив підрив на автостоянці на замовлення армії РФ.

У підозрюваних знайшли:

вогнепальну зброю та боєприпаси

компоненти вибухових пристроїв

диктофони, камери відеоспостереження

комп'ютерну техніку з доказами зв'язку з російськими спецслужбами

Фото: у злочинців виявили саморобні вибухові пристрої (t.me/SBUkr)

Що їм загрожує

Усім учасникам мережі повідомили про підозру за кількома статтями КК України: державна зрада, колабораційна діяльність, несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ, підготовка до теракту та незаконне поводження зі зброєю.

Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою без права застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Замахи на Стерненка: хронологія

Росія намагається вбити Сергія Стерненка вже не вперше - перші задокументовані напади на нього трапились іще у 2018 році.

Тоді двоє невідомих підкараулили активіста біля будинку і кілька разів вдарили ножем. Стерненко отримав струс мозку, рвану рану руки та синці. Один із нападників загинув - активіст захищався.

Суд розглядав справу кілька років. У 2023 році одного з причетних засудили до 10 років в'язниці, а справу щодо самозахисту Стерненка - закрили.