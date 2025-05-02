"Трохи питань": Притула прокоментував замах на Стерненка (відео)

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), своєю думкою про замах на Стерненка Притула поділився в ефірі Radio NV, запис якого вже з'явився на YouTube.

"Я вже казав, що це певним чином логічна подія, і навіть в якійсь якоюсь мірою очікувана. Тобто є певна кількість людей в Україні, знакових фігур і в громадянському середовищі, і в волонтерському, які можуть бути об'єктами для російських атак, ліквідації, з огляду на результативність своєї роботи, назвемо це так", - зауважив волонтер.

"То в контексті Сергія Стерненка все абсолютно просто. 170, здається, тисяч FPV-дронів, які з його ініціативи та за кошти небайдужих громадян були відправлені на передову. Це дуже серйозна історія, тому що FPV-дрон зараз, за останніх півтора року, фактично став засобом ураження номер один на полі бою. І ліквідація Сергія, звичайно, вплинула б на закупівлі та логістику десятків тисяч FPV кожного місяця", - також сказав він.

І якби Стерненко загинув, вважає Притула, для РФ стало б "великим виграшем". Також він прокоментував слова затриманої, яка розповіла, що вірила словам агентам ФСБ, які прикидалися працівниками СБУ.

Стерненко постраждав під час замаху (фото: facebook.com sternenko)

"Абсолютно нічого дивного, бували вже випадки, коли, на жаль, хороших людей в Україні вбивали українці, які були завербовані російськими спецслужбами, і опрацьовані в контексті того, що їхня майбутня жертва - це якраз людина, яка працює на російські спецслужби. І деякі українські громадяни з відсутнім критичним мисленням були глибоко переконані, що вони роблять важливу для держави справу - це абсолютно класична схема", - вважає він.

А ще волонтер висловився щодо критики, яку можна помітити в мережі під деякими дописами. Комусь нібито "не сподобалося", що Стерненко був з державною охороною, а хтось обурився вартістю автівки, в якій їхав активіст.

Притула висловився про Стерненка (скріншот)

"Я все ж-таки схильний вважати, що у великому своєму відсотку це не є реакцією живих людей, а є планомірною роботою, знову ж, і росіян, і їхніх юнітів тут, в Україні, різних ботоферм по розгону подібної зрадоньки, по малюванню якихось конспірологічних теорій. І просто теж вчора досліджував цю історію... Просто коли починають працювати ботоферми - це одразу впадає в око, тому що на різних платформах синхронно з'являються сотні коментарів, які написані наче під копірку з різних кумедних акаунтів", - пояснив Притула.

За його словами, критики та хейтери можуть спробувати займатися тим, що робить Стерненко. І, зауважив волонтер, в цій ситуації добре те, що жінка встигла вистрілити лише один раз.

"Я побачив на тому відео велике щастя, що постріл був тільки один і стрілок була не зовсім вмілою. Далі все по протоколу, тобто поки один працівник Служби безпеки займався кілером, а інший вивозив з-під зони обстрілу людину, за якою закріплений", - зазначив Притула.

"Якщо я розумію все правильно, то, вочевидь, Служба безпеки України спрацювала превентивно. І ця агентурна мережа, і ця кілерша, і її переписки з кураторами і так далі - все це велося, вочевидь, тривалий період часу. Накопичувалась доказова якась база і так далі. Фінальний акорд цієї історії в мене, звичайно, викликає трохи питань, але я не спеціаліст з того, як охороняти людей", - додав він.