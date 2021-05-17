Степанова могли звільнити ще наприкінці квітня

Міністра охорони здоров'я Максима Степанова планували відправити у відставку ще наприкінці квітня. Однак через ризик не встигнути призначити його приймача, народні депутати не наважилися піти на звільнення Степанова до травневих свят.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Відставки в Кабміні. Чому команда Зеленського звільняє трьох міністрів".

Перед травневими святами в "голосі" заявили, що зібрали понад 100 підписів за відставку Степанова і 150 підписів за проведення позачергового засідання. У їхньому документі йдеться про звернення до прем'єр-міністра з проханням внести в Раду подання на звільнення Степанова.

Таким чином депутати планували передати" пас "прем'єру, який би" не зміг проігнорувати оцінку парламенту", пояснив один зі співрозмовників РБК-Україна. До того ж, за інформацією видання, у Шмигаля натягнуті стосунки зі Степановим, а тому "відбивати" його він би не став.

Однак на заміну міністра у депутатів пішов би не один день. Встигнути все зробити до травневих свят Рада могла не встигнути, а залишати МОЗ на кілька тижнів без керівника в "слузі народу" не наважилися.

"Як тільки почали розлітатися розмови про можливу відставку, Степанов став активно налагоджувати мости і "задобрювати" окремих депутатів з різних таборів, щоб зберегтися на своїй посаді. У тому числі нардепів зі "Слуги народу", з" Батьківщини", з парламентських груп. У перспективі голоси за відставку Степанова знайдуться. Позиція Зеленського також повинна спонукати нардепів натиснути кнопку" за", - пояснив один з впливових співрозмовників у монокоаліції.

Як вважають в СН, з цієї причини Степанов і не став самостійно писати заяву, щоб домогтися браку голосів у залі парламенту.