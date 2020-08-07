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Степанов о внесении Харькова в "красную зону": техническая ошибка

Харьков, Пятница 07 августа 2020 18:58
Степанов о внесении Харькова в "красную зону": техническая ошибка
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Харьков официально не вошел в "красную зону" карантина

Внесение Харькова в "красную зону" и в целом новая карта карантинных зон, обнародованная 7 августа, стали результатом технической ошибки. Новая карта основывалась на неутвержденных данных.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр призвал использовать официальную информацию, которая публикуется на сайте Минздрава.

"Сегодня произошла техническая ошибка, когда некоторые информационные ресурсы распространили информацию, которую они увидели на Центре общественного здоровья. Там была техническая ошибка одного из работников", - отметил Степанов.

Он добавил, что в результате ошибки информация оказалась на ресурсах ЦОЗ, после чего была распространена в средствах массовой информацию. Он также принес извинения за ошибку.

Напомним, сегодня на ресурсе Центра общественного здоровья появилась новая карта карантинных зон, согласно которой Луцк и Тернополь покинули "красную зону", а Харьков включили в нее.

Отметим, городской голова Харькова Геннадий Кернес уже отреагировал на якобы включение города в зона с самыми жесткими карантинными ограничениями, заявив, что по транспорту никаких ограничений все равно не будет вводиться.

В начале неделе Степанов утверждал, что при внесении того или иного региона в определенных список отсутствует человеческий фактор.

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