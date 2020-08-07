Харьков сменил Луцк и Тернополь в "красной зоне", вопрос метро еще не обсуждался

Фото: Харьков (wikimedia.org Pawel Krzyz)

Тернополь вышел из "красной зоны" сразу в "зеленую"

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации Харьков как минимум на неделю вошел в "красную зону" карантина в Украине. В то же время Луцк и Тернополь покинули зону самых жестких ограничений.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

По сравнению с прошлой неделей, в "красную зону" вошли Харьков и Костопольский район Ровенской области. Кицманский район Черновицкой области останется в ней еще на неделю.

Отметим, в "красной зоне" действуют самые жесткие карантинные ограничения, запрещается работа общественного транспорта, посещение школ и других учреждений образования, работа ТРЦ, кафе и ресторанов.

РБК-Украина попыталось выяснить, будет ли Харьков снова закрывать метро, как весной.

"Харьковский метрополитен этого самостоятельно не решает, мы государственное предприятие. Мы ждем информацию", - сообщили изданию на предприятии.

В то же время в департаменте инфраструктуры Харьковского горсовета сообщили, что вопрос еще не обсуждался.

"Мы этот вопрос не принимали, не можем ответить на этот вопрос (обсуждалось ли закрытие метро в Харькове, - ред.), потому что мы не знаем", - сказали в департаменте инфраструктуры.

РБК-Украина посоветовали обратиться в приемную заместителя городского головы, однако там сообщили, что никаких вопросов не комментируют. Также отказались предоставить официальный комментарий.

В то же время Тернополь вышел из "красной зоны", теперь в городе действуют ограничения "зеленой": маски в общественных местах; скопление людей не более 1 на 5 кв. метров; кинотеатры с заполненностью на 50%; перевозка только сидячих пассажиров.

Луцк тоже покинул "красную зону" и не менее недели будет находиться в "оранжевой". Это означает, что город должен закрыть турбазы и хостелы, развлекательные заведения, спортзалы, а таже запретить ночную работу ресторанов.

Напомним, на этой неделе Минздрав фиксировал напряженную ситуацию с коронавирусом в Харькове, поскольку преимущественное большинство случаев заражения в регионе фиксируется именно в областном центре.

На этой неделе из областных центров Украины в "красной зоне" находились только Тернополь и Луцк, которые, впрочем, отказывались ужесточать карантинные ограничения.