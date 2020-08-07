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Степанов про внесення Харкова до "червоної зони": технічна помилка

Харків, П'ятниця 07 серпня 2020 18:58
Степанов про внесення Харкова до "червоної зони": технічна помилка
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Харків офіційно не увійшов до "червоної зони" карантину

Внесення Харкова до "червоної зони" і в загалом нова карта карантинних зон, оприлюднена 7 серпня, стали результатом технічної помилки. Нова карта ґрунтувалася на незатверджених даних.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Міністр закликав використовувати офіційну інформацію, яка публікується на сайті МОЗ.

"Сьогодні сталася технічна помилка, коли деякі інформаційні ресурси поширили інформацію, яку вони побачили на Центрі громадського здоров'я. Там була технічна помилка одного з працівників", - зазначив Степанов.

Він додав, що в результаті помилки інформація опинилася на ресурсах ЦОЗ, після чого була поширена в засобах масової інформації. Він також приніс вибачення за помилку.

Нагадаємо, сьогодні на ресурсі Центру громадського здоров'я з'явилася нова карта карантинних зон, згідно з якою Луцьк і Тернопіль покинули "червону зону", а Харків включили до неї.

Відзначимо, міський голова Харкова Геннадій Кернес вже відреагував на нібито включення міста до зонми з найжорсткішими карантинними обмеженнями, заявивши, що щодо транспорту ніяких обмежень все одно не буде вводитися.

На початку тижня Степанов стверджував, що при внесенні того чи іншого регіону до певного списку відсутній людський фактор.

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