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Степанов требует от больниц УЗ принимать пациентов с COVID в Киеве

Новина українською → Киев, Пятница 26 марта 2021 15:33
Степанов требует от больниц УЗ принимать пациентов с COVID в Киеве Фото: Максим Степанов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В связи с тяжелой ситуацией с коронавирусом в Киеве больницы "Укрзализныци" должны выполнять свои обязанности по приему пациентов с COVID. На этой неделе в один из дней все три ведомственные больницы отказались это делать.

Об этом на встрече с представителями УЗ заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает сайт Минздрава.

"Начиная с ноября больницы "Укрзализныци" получили фактических выплат 60 млн гривен. Но 24 марта три медучреждения Киева не приняли больных с COVID-19. Это недопустимый случай, и возникает вопрос: куда государство заплатило 60 млн? Этот прецедент дает нам полное право обращаться в правоохранительные органы", - отметил Степанов.

По его словам, 24 марта все столичные больницы УЗ должны были принимать по 50 пациентов с COVID-19, а с понедельника - по 100. Но на сегодня в больнице № 1 выделено для этих целей только 6 коек, в больнице № 3 - 120, и из них занято 16, а больница № 2 вообще не предоставляет данные.

Отметим, киевские власти на фоне тяжелой ситуации с COVID жалуются на то, что городу обещали выделись места для пациентов в ведомственных больницах. По словам мэра Виталия Кличко, имеющийся запас коек стремительно заканчивается.

Напомним, ранее сообщалось, что от коронавируса в Украине умирает каждый десятый пациент с COVID-19 в возрастной группе 70+.

Отметим, в СНБО не исключают, что локдаун могут ввести по всей стране.

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