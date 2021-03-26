Степанов вимагає від лікарень УЗ приймати пацієнтів з COVID у Києві

У зв'язку з важкою ситуацією з коронавірусом в Києві лікарні "Укрзалізниці" повинні виконувати свої обов'язки з прийому пацієнтів з COVID. Цього тижня в один з днів всі три відомчі лікарні відмовилися це робити.

Про це на зустрічі з представниками УЗ заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає сайт МОЗ .

"Починаючи з листопада лікарні "Укрзалізниці" отримали фактичних виплат 60 млн гривень. Але 24 березня три медзаклади Києва не прийняли хворих з COVID-19. Це неприпустимий випадок, і виникає питання: куди держава заплатила 60 млн? Цей прецедент дає нам повне право звертатися в правоохоронні органи", - зазначив Степанов.

За його словами, 24 березня всі столичні лікарні УЗ мали приймати по 50 пацієнтів з COVID-19, а з понеділка - по 100. Але на сьогодні в лікарні № 1 виділено для цих цілей тільки 6 ліжок, в лікарні № 3 - 120, з них зайнято 16, а лікарня № 2 взагалі не надає дані.

Відзначимо, київська влада на тлі важкої ситуації з COVID скаржиться на те, що місту обіцяли виділити місця для пацієнтів у відомчих лікарнях. За словами мера Віталія Кличка, наявний запас ліжок стрімко закінчується.