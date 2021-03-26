В Украине от COVID умирает каждый десятый пациент старше 70 лет

От коронавируса в Украине умирает каждый десятый пациент с COVID-19 в возрастной группе 70+. При этом самые распространенные причины смерти украинцев старше 70 лет - болезни сердца и онкология.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья в Facebook .

Сообщается, что на сегодня коронавирус добавился в перечень болезней, которые подвергают людей старшего возраста смертельной опасности.

"В возрастной группе 70+ от COVID-19 умирает каждый 10-й из тех, кто подхватил вирус. Поэтому вакцинация такой уязвимой категории людей просто жизненно необходима", - говорится в сообщении.

При том, что на украинцев старше 70 лет приходится только десятая часть всех подтвержденных случаев, летальность в этой группе составляет 10%.

Основными причинами смерти в этой группе являются: