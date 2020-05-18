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Степанов: ситуация в восьми регионах не позволяет запустить транспорт

Новости » Коронавирус     18.05.2020 - 13:00
Степанов: ситуация в восьми регионах не позволяет запустить транспорт
Фото: Максим Степанов (УНИАН)

В этих регионах проводится мало тестирований на COVID-19

Возобновление работы общественного транспорта в рамках ослабления карантина в Украине под угрозой в восьми регионах. Это связано с тем, что в этих регионах проводится мало тестирований на коронавирус.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на совещании у президента Владимира Зеленского, передает сайт президента.

По его словам, на сегодня ситуация в восьми регионах не соответствует критериям, которые позволили бы запускать там транспорт.

"В частности, проводится мало тестирований. Однако положение там можно изменить в течение недели", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев постепенно увеличивает количество наземного общественного транспорта, чтобы с 22 мая он уже работал в обычном режиме. В то же время от пассажиров будут требовать соблюдения противоэпидемических мер, поскольку 30% заражений происходят в транспорте.

На прошлой неделе Министерство инфраструктуры представило план из 3 этапов для восстановления регулярного пассажирского сообщения. На первом из них планируется восстановить городские автоперевозки и пригородные (в пределах одного района), а также внутриобластные маршруты, 50% электричек и поезда "Интерсити +".

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины транспорткарантинМаксим Степанов
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