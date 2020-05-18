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Степанов: ситуація у восьми регіонах не дозволяє запустити транспорт

Новини » Коронавірус     18.05.2020 - 13:00
Степанов: ситуація у восьми регіонах не дозволяє запустити транспорт
Фото: Максим Степанов (УНІАН)

В цих регіонах проводиться мало тестувань на COVID-19

Відновлення роботи громадського транспорту в рамках ослаблення карантину в Україні під загрозою у восьми регіонах. Це пов'язано з тим, що в цих регіонах проводиться мало тестувань на коронавірус.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на нараді у президента Володимира Зеленського, передає сайт президента.

За його словами, на сьогодні ситуація в восьми регіонах не відповідає критеріям, які дозволили б запускати там транспорт.

"Зокрема, проводиться мало тестувань. Проте нинішнє становище там можна змінити протягом тижня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ поступово збільшує кількість наземного громадського транспорту, щоб з 22 травня він вже працював в звичайному режимі. У той же час від пасажирів будуть вимагати дотримання протиепідемічних заходів, оскільки 30% заражень відбуваються в транспорті.

Минулого тижня Міністерство інфраструктури представило план з 3 етапів для відновлення регулярного пасажирського сполучення. На першому з них планується відновити міські автоперевезення та приміські (в межах одного району), а також внутрішньообласні маршрути, 50% електричок і потяги "Інтерсіті +".

Автор: Іван Петров

Теги Новини України транспорткарантинМаксим Степанов
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