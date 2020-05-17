Карантин в Киеве: когда откроют метро и запустят общественный транспорт

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Столичная власть просит Кабмин открыть метро с 25 мая

Метро в Киеве в рамках ослабления карантина будут открывать, смотря на эпидемиологическую ситуацию в стране, а общественный транспорт хотят запустить уже 22 мая. Об этом подробнее в материале РБК-Украина.

Когда откроют метро в Киеве

Метро в Киеве возобновит работу с учетом эпидемической ситуации. Столичная власть просит Кабмин открыть метро с 25 мая. В связи с этим в Минздраве заявили, что правительство 25 мая будет рассматривать возможность открытия метрополитена в столице. Кроме того, в министерстве не станут настаивать на введенные допуска в метро по специальным пропускам.

Вместе с тем, в киевской власти предложили открывать большие торговые центы в столице только после возобновления работы метро, чтобы местные жители могли добираться к ТРЦ на общественном транспорте. Также условиями возобновления работы ТРЦ в Киеве является снижение количества больных коронавирусом и соблюдение владельцами и посетителями противоэпидемических требований.

Когда возобновит работу общественный транспорт в Киеве

В городской власти сообщили, что в Киеве постепенно увеличивают количество наземного общественного транспорта, чтобы с 22 мая он уже работал в обычном режиме. Однако, будут настаивать на соблюдении правил безопасности, ведь 30% заражений происходят именно в общественном транспорте.

В общем в Украине планируют возобновить работу общественного транспорта и внутреннего авиасообщения одновременно и комплексно, но по правилам адаптивного карантина.

Автор: Андрей Козловский