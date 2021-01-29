Степанов о российской вакцине: можете истерить, но ее регистрировать не будем

Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине не будут регистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". По его словам, в последнее время одна политическая партия устроила настоящую "истерию" с требованиями зарегистрировать российский препарат.

Об этом Степанов заявил во время брифинга в пятницу, 29 января.

"Одна политическая сила устроила просто какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины "Спутник V". Вы можете истерить еще очень долго. Никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет", - заявил Степанов.

Напомним, в начале года депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что харьковская компания "Биолек" подала российскую вакцину от COVID на регистрацию в Украине.

Позже госпредприятие "Медицинские закупки" заявило, что для приобретения российской вакцины "Спутник V" нет рациональных оснований.

В свою очередь Степанов ранее сообщил, что подача документов на регистрацию покажет, что из себя представляет российская вакцина от COVID.

Отметим, российская вакцина "Спутник V" лишь в конце января подала документы на регистрацию в Европейском союзе. Европейский регулятор пока не вынес решения об использовании препарата.