Степанов о регистрации "Спутника V": увидим, что такое российская вакцина

Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)

Подача документов на регистрацию российской вакцины от COVID, которая называется "Спутник V", покажет, что из себя представляет эта вакцина. При этом украинцам хотят предоставить вакцины только ведущих мировых производителей.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр подтвердил, что 6 января харьковская компания "Биолек" подала заявку на регистрацию вакцины "Спутник V".

"Это только заявка, дальше они должны… подать регистрационную форму, должны подать досье. В этом досье должно быть четко отражено относительно безопасности этой вакцины, результатов первой, второй и третьей фазы клинических исследований. Наконец-то, мы хотя бы увидим, что такое эта российская вакцина", - отметил Степанов.

По его слова, только по результатам рассмотрения документов можно говорить о качестве вакцины.

"Что касается вакцинации. Я уверен, что мы способны обеспечить Украину вакциной ведущих мировых производителей, которые подают документы своих исследований… открыто, для всего мира. Именно такими вакцинами мы и планируем делать прививки для украинцев", - добавил Степанов.

Отметим, до этого в Министерстве здравоохранения Украины исключили возможность регистрации российской вакцины "Спутник V".

Напомним, ранее сообщалось, что Боливия зарегистрировала российскую COVID-вакцину.