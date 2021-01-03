Для приобретения вакцины "Спутник V" нет рациональных оснований, - "Медзакупки"

Фото: вакцина (Виталий Носач/РБК-Украина)

Государственное предприятие "Медицинские закупки" отмечает, что для приобретения российской вакцины "Спутник V" нет рациональных оснований. Вчера стало известно о подаче заявки о ее регистрации для производства в Украине.

Об этом написал глава "Медицинских закупок" Арсен Жумадилов на своей странице в Facebook.

"Отдельно несколько слов о российской вакцине-новичке "Sputnik V"... Московский Институт Гамалеи начал разработку одним из последних, но объявил об успешном завершении второй фазы испытаний первым летом прошлого года. При этом с третьей фазы он до сих пор не вышел с обнародованным результатами", - отметил он.

Жумадилов подчеркнул, что в сегменте векторных вакцин, которой и является российская вакцина-кандидат, существует значительная конкуренция.

"18 производителей по всему миру находятся на том или ином этапе разработки... Сейчас для заказа российского продукта в сегменте которой есть более дешевые, более эффективные, надежные вакцины, нет никаких рациональных оснований", - отметил глава ГП.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что "Спутник V" не имеет шансов получить разрешение в Украине. Третья фаза ее испытаний далека от завершения.

Как писало РБК-Украина, депутат Верховной рады от ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что в Украине российскую вакцину от коронавируса подали на регистрацию. По его данным, харьковская компания "Биолек" обратилась в Минздрав с заявлением еще 30 декабря.

Отметим, 8 декабря глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что производство "Спутника" могут наладить на мощностях "Биолика". Однако в фармкомпании тогда опровергли подписание соответствующих контрактов и получение трансферных технологий по производству вакцины "Спутник V".