Степанов рассказал, будут ли закрывать церкви из-за всплеска COVID-19

Заявления о якобы возможном закрытии церквей на карантин в результате всплеска COVID-19 не соответствуют действительности. Ранее Минздрав назвал богослужением одним из факторов резкого роста числа заболевших.

Об этом на брифинге во Львове заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, он никогда не обвинял церкви в нарушениях, которые привели к всплеску заболеваний.

"Я думаю, что тут нужно просто взять и подумать о здоровье своих прихожан. Если есть такая проблематика, просто исправить ее. А каких-либо заявлений насчет … Я даже не знаю, как это комментировать. Какое закрытие церквей? Уже начали выдумывать не из того, что я говорил, а самостоятельно", - отметил Степанов.

Напомним, в конце июля Степанов заявил, что рост заболеваемости COVID-19 в Украине связан с нарушением карантина на богослужениях и в общественном транспорте.

По его словам, богослужения стали главной причиной роста числа пациентов с коронавирусом на западе Украины, особенно в селах.

После этого Всеукраинский совет церквей выступил с заявлением, в котором призвал не обобщать обвинения в отношении религиозных общин.

По состоянию на 6 августа в Украине новый антирекорд по коронавирусу - более 1 300 новых случаев за сутки.