ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Минздраве назвали причины роста больных коронавирусом

Киев, Четверг 30 июля 2020 13:07
В Минздраве назвали причины роста больных коронавирусом
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Роман Калиниченко

Религиозные собрания и массовые путешествия - основные причины роста больных

В Министерстве здравоохранения связывают рост заболеваемости коронавирусом с двумя основными факторами. Это религиозные мероприятия и общественный транспорт.

Об этом сказал глава Минздрава Максим Степанов, сообщает Офис президента.

По его словам, эпидемические расследования установили, что главной причиной роста числа заболевших на западе Украины, особенно в селах, являются богослужения.

Еще одной причиной роста случаев коронавируса в стране Степанов называет общественный транспорт, а также перемещение людей в связи с летним отдыхом. Министр также отметил, что много людей болеют бессимптомно, таким образом формируя иммунитет.

"Надеюсь, что адаптивный карантин действительно будет более действенным, когда мы сможем подбирать соответствующие меры контроля в отношении каждого населенного пункта. Главное - максимальная локализация распространения инфекции. Мы должны избежать пиковых нагрузок", - прокомментировал заявление Степанова президент Владимир Зеленский.

Как сообщало РБК-Украина, завтра Украину могут поделить на четыре карантинные зоны.

Напомним, последние несколько дней в Украине фиксируют рост больных коронавирусом, сегодня был установлен очередной суточный антирекорд.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины карантинКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь