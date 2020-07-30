В Минздраве назвали причины роста больных коронавирусом

Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)

Религиозные собрания и массовые путешествия - основные причины роста больных

В Министерстве здравоохранения связывают рост заболеваемости коронавирусом с двумя основными факторами. Это религиозные мероприятия и общественный транспорт.

Об этом сказал глава Минздрава Максим Степанов, сообщает Офис президента.

По его словам, эпидемические расследования установили, что главной причиной роста числа заболевших на западе Украины, особенно в селах, являются богослужения.

Еще одной причиной роста случаев коронавируса в стране Степанов называет общественный транспорт, а также перемещение людей в связи с летним отдыхом. Министр также отметил, что много людей болеют бессимптомно, таким образом формируя иммунитет.

"Надеюсь, что адаптивный карантин действительно будет более действенным, когда мы сможем подбирать соответствующие меры контроля в отношении каждого населенного пункта. Главное - максимальная локализация распространения инфекции. Мы должны избежать пиковых нагрузок", - прокомментировал заявление Степанова президент Владимир Зеленский.

Как сообщало РБК-Украина, завтра Украину могут поделить на четыре карантинные зоны.

Напомним, последние несколько дней в Украине фиксируют рост больных коронавирусом, сегодня был установлен очередной суточный антирекорд.