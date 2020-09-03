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Степанов прогнозирует вспышку коронавируса в Одессе после празднования Дня города

Автор: Анастасия Рокитна

Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на празднование Дня города Одессы. По его словам, нарушение мер безопасности будет приводить к увеличению числа больных коронавирусом.

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Об этом он заявил на брифинге.

Кроме того, по его данным, в Одесской области заполненность коек в больницах, где лечат больных коронавирусной болезнью, составляет 66%.

"Вчера в сеть попали фотографии с дня празднования Дня города в Одессе. Ну, мне кажется, то, что мы увидели, за чертой здравого смысла", - заявил он.

Степанов обратился к городской власти Одессы.

"Я понимаю, что вы сейчас все находитесь в выборах. Что вы все живете исключительно избирательными процессами. Но вы знаете в каком состоянии сейчас находится эпидситуация в Одессе?", - заявил он.

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