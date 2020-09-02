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Лихорадка, сухой кашель и затруднение дыхания: назван рейтинг симптомов COVID-19

Киев, Среда 02 сентября 2020 10:21
Лихорадка, сухой кашель и затруднение дыхания: назван рейтинг симптомов COVID-19
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал рейтинг симптомов при инфицировании коронавирусом. Главными симптомами являются лихорадка, сухой кашель и затруднение дыхание.

Об этом Ляшко заявил на брифинге.

По его словам, симптомы могут быть как сильно выражены, так и нет - заболевание может протекать без симптомов.

"Мы имеем три главных симптома, которые признаны центрами по контролю за заболеваемостью - это лихорадка (повышение температуры), сухой кашель и затруднения дыхания", - сказал Ляшко.

Также он отметил, что Всемирная организация здравоохранения сделала рейтинг симптомов на основе проведенных анализов:

  • лихорадка - наблюдается у 88% всех заболевших;
  • сухой кашель (67%);
  • слабость (38%);
  • затруднение дыхания (18%);
  • боль в горле (13%);
  • головная боль (13%);
  • боль в мышцах, ощущение холода, тошнота и рвота (5-10%).

Также симптомами являются насморк, диарея и кашель с кровью. Специфическими симптомами, которые почти сразу указывают на заболевание коронавирусом, являются потеря ощущения вкуса и запаха.

Ранее РБК-Украина писало, что идеальная вакцина от коронавируса должна соответствовать трем факторам - формировать надежную иммунный ответ, вызывать Т-лимфоцитний иммунитет и не иметь серьезных побочных эффектов.

Отметим, за прошедшие сутки в Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса - заболели 2495 человек.

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