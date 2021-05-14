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Рада получила представление об отставке Степанова

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов уходит в отставку. Соответствующее представление премьера Дениса Шмыгаля поступило сегодня в парламент.

Об этом заявила пресс-секретарь спикера ВР Ольга Туний

"Официально сообщаю, что в Верховную раду Украины поступило представление премьер-министра Украины об отставке министра здравоохранения Максима Степанова", - сообщила она.

Напомним, об отставке Степанова с поста главы Минздрава заговорили в начале мая. В то же время сам министр заявил, что подаст в отставку, только в случае, если это поддержат 226 народных депутатов. Он также отмечал, что не писал заявления об отставке.

Однако заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что на заседании фракции в понедельник планируют обсудить отставку Степанова из Минздрава.

Добавим, сегодня в отставку подали министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр развития экономики Игорь Петрашко. Что стало причиной такого решения министров и кто их может заменить - в материале РБК-Украина.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныотставкаМаксим Степанов