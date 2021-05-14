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Степанов назвал условие своей отставки из Минздрава

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Киев, Пятница 14 мая 2021 20:07
Степанов назвал условие своей отставки из Минздрава Фото: Максим Степанов, глава Минздрава (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, при котором подаст в отставку из Кабинета министров. Сейчас, по словам Степанова, он такого заявления не писал.

Об этом речь шла в эфире канала " Украина 24".

Как подчеркнул министр, его отставку с должности главы Минздрава должно поддержать необходимое количество депутатов.

"На табло в Верховной раде за это постановление об отставке должно загореться 226 голосов. У нас же четко установлено законодательством, что любого члена правительства назначает и увольняет парламент",- сказал он.

Напомним, накануне заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что на заседании фракции в понедельник планируют обсудить возможную отставку Степанова из Минздрава. Корниенко отмечал, что сейчас во фракции нет единого мнения по поводу отставки Степанова.

Как писало РБК-Украина, в марте спикер парламента Дмитрий Разумков заверил, что отставка Степанова пока не планируется.

Кроме того, недавно премьер Денис Шмыгаль заявил, что каждый министр должен быть готовым к отставке в случае неэффективной работы.

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