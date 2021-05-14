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Рада отримала подання про відставку Степанова

Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов йде у відставку. Відповідне подання прем'єра Дениса Шмигаля надійшло сьогодні до парламенту.

Про це заявила прес-секретар спікера ВР Ольга Туній.

"Офіційно повідомляю, що до Верховної ради України надійшло подання прем’єр-міністра України про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова", - повідомила вона.

Нагадаємо, про відставку Степанова з посади очільника МОЗ заговорили на початку травня. Водночас сам міністр заявив, що подасть у відставку, тільки у разі, якщо це підтримають 226 народних депутатів. Він також зазначав, що не писав заяви про відставку.

Однак заступник керівника фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляв, що на засіданні фракції у понеділок планують обговорити відставку Степанова з МОЗ.

Додамо, сьогодні у відставку подали міністр інфраструктури Владислав Криклій та міністр розвитку економіки Ігор Петрашко. Що стало причиною такого рішення міністрів та хто їх може замінити - в матеріалі РБК-Україна.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниотставкаМаксим Степанов