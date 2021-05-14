Степанов не писав заяву про відставку з МОЗ, - джерело

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов не писав заяву про відставку зі своєї посади. Сьогодні у Раду надійшло відповідне подання від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це РБК-Україна розповіло інформоване джерело в керівництві "Слуги народу".

За словами співрозмовника видання, Шмигаль скористався передбаченою законодавством можливістю самому внести подання про відставку глави МОЗ в Раду.

Питання відставки Степанова з МОЗ винесуть на позачергове засідання Ради, яке планується у вівторок, 18 травня. Тоді ж розглянуть і відставку міністрів інфраструктури та розвитку економіки.

Джерело видання не виключає, що відставку Степанова з МОЗ підтримають понад 300 народних депутатів.

У питанні щодо наступника Степанова, як розповіло джерело, визначеності немає. Однак, як стверджує співрозмовник, серед можливих кандидатур може бути Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України та заступник Степанова, але немає впевненості, що у Раді буде 226 голосів.