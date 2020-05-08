Степанов объяснил, почему медреформу решили пересмотреть

Власть пытается из медицины сделать такую отрасль, которая будет помогать людям. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в эфире программы “Право на власть” на телеканале "1+1", передает РБК-Украина.

По его словам, когда Минздрав начал анализировать старую версию второго этапа медицинской реформы, то увидел, что по всей Украине должны закрыться 332 больнице.

“Они получили на 50% меньше средств, чем даже в прошлом году. Нас ждет освобождение от 50 до 70 тысяч наших медицинских работников”, - заявил глава Минздрава.

Он также отметил, что второй этап реформы фактически предусматривал уничтожение противотуберкулезной службы, закрытие 70-80% психиатрических больниц, в которых находится около 22 тысяч больных.

“Под угрозой оказалась экстренная медицинская помощь. В некоторых областях недофинансирование на уровне 60-80%. Это приведет к сокращению 30% бригад скорой помощи”, - заявил Степанов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал Министерство здравоохранения пересмотреть медицинскую реформу.

Ранее в Минздраве анонсировали введение новой системы финансирования больниц. Изменениями предусмотрено, что все медучреждения, которые оказывают специализированную и высокоспециализированную помощь, получат финансирование из госбюджета не менее чем в 2019-м году.

Как известно, второй этап медицинской реформы стартовал 1 апреля с запуском Программы медицинских гарантий, которая регулирует предоставление бесплатных услуг по ряду направлений.