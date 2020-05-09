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Степанов анонсував звільнення за затримку виплат медикам

Новини » Суспільство     09.05.2020 - 11:40
Степанов анонсував звільнення за затримку виплат медикам
Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Степанов особисто буде наполягати на прийнятті кадрових рішень

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що буде наполягати на прийнятті кадрових рішень, у зв'язку з затримками виплат 300% доплат медпрацівникам. Про це він сказав в ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Степанов зазначив, що після отримання коштів на виплату заробітної плати, якою встановлено державою механізм - це максимум тиждень.

"Я буду настоювати на прийнятті необхідних управлінських рішень, в тому числі кадрового характеру. Тому що я не розумію, хто давав право, вибачте, просто знущатися над нашими медичними працівниками", - сказав Степанов.

Нагадаємо, в Україні три області не відзвітували про виконання доручення на виплату 300% посадових окладів за березень 2020 року медикам, які борються з коронавірусом. Це Дніпропетровська, Київська і Херсонська області.

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив головам обласних державних адміністрацій погасити заборгованості перед лікарями.

Зазначимо, Верховна рада підтримала доопрацьований законопроект №3279-д про зміни до бюджету-2020, в якому передбачені додаткові виплати медичним працівникам і скорочення виплат чиновникам.

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я Українизарплатаврачи
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