Стенограма розмови лідерів РФ та США: Путін фактично просив Буша взяти Росію до НАТО

Стенограма розмови російського диктатора Володимира Путіна з екс-президентом США Джорджем Бушем-молодшим доводить, що глава Кремля буквально просився, щоб Росію прийняли до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Національного архіву безпеки США.

Йдеться про діалог лідерів 2001 року, який розшифрували та оприлюднили.

Як виявилося, Путін в ході розмови опирався на те, що Буш нібито заявляв - Росія не є ворогом Сполучених Штатів. Саме цей аргумент використовував диктатор в ході обговорення можливого приєднання Росії до НАТО.

"Ваші слова про майбутнє через 50 років є важливими. Росія є європейською і багатоетнічною країною, як і Сполучені Штати. Я можу уявити, що ми

станемо союзниками", - заявляв тоді глава Кремля.

Він також говорив Бушу, що "тільки гостра необхідність" може змусити США та РФ об'єднатися з іншими. Однак Путін сказав ще тоді, що Росія почувається виключеною з НАТО.

"Якщо Росія не є частиною цього, звичайно, вона відчуває себе виключеною. Чому необхідне розширення НАТО? У 1954 році Радянський Союз подав заявку на вступ до НАТО. У мене є цей документ", - сказав диктатор..

Буш у відповідь Путіну тоді заявив, що "це цікаво".

"НАТО дало негативну відповідь, наводячи чотири конкретні причини: відсутність угоди з Австрією, відсутність угоди з Німеччиною, тоталітарний контроль над Східною Європою та необхідність співпраці Росії з процесом роззброєння ООН. Зараз усі ці умови виконані. Можливо, Росія могла б стати союзником", - допускав тоді глава Крмеля приєднання РФ до НАТО.