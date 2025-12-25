ua en ru
Стенограмма разговора лидеров РФ и США: Путин фактически просил Буша взять Россию в НАТО

Четверг 25 декабря 2025 08:01
UA EN RU
Стенограмма разговора лидеров РФ и США: Путин фактически просил Буша взять Россию в НАТО Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Стенограмма разговора российского диктатора Владимира Путина с экс-президентом США Джорджем Бушем-младшим доказывает, что глава Кремля буквально просился, чтобы Россию приняли в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Национального архива безопасности США.

Речь идет о диалоге лидеров 2001 года, который расшифровали и обнародовали.

Как оказалось, Путин в ходе разговора опирался на то, что Буш якобы заявлял - Россия не является врагом Соединенных Штатов. Именно этот аргумент использовал диктатор в ходе обсуждения возможного присоединения России к НАТО.

"Ваши слова о будущем через 50 лет являются важными. Россия является европейской и многоэтнической страной, как и Соединенные Штаты. Я могу представить, что мы станем союзниками", - заявлял тогда глава Кремля.

Он также говорил Бушу, что "только острая необходимость" может заставить США и РФ объединиться с другими. Однако Путин сказал еще тогда, что Россия чувствует себя исключенной из НАТО.

"Если Россия не является частью этого, конечно, она чувствует себя исключенной. Почему необходимо расширение НАТО? В 1954 году Советский Союз подал заявку на вступление в НАТО. У меня есть этот документ", - сказал диктатор.

Буш в ответ Путину тогда заявил, что "это интересно".

"НАТО дало отрицательный ответ, приводя четыре конкретные причины: отсутствие соглашения с Австрией, отсутствие соглашения с Германией, тоталитарный контроль над Восточной Европой и необходимость сотрудничества России с процессом разоружения ООН. Сейчас все эти условия выполнены. Возможно, Россия могла бы стать союзником", - допускал тогда глава Крмеля присоединение РФ к НАТО.

Напомним, в стенограмме разговора Буша и Путина за 2001 год последний исключал возможность присоединения к НАТО Украины. В первую очередь глава Кремля опирался на то, что в Украине треть населения - русские и значительное количество жителей против вступления в Альянс.

В ходе разговоров Путин также называл Украину искусственно созданным государством, которое сформировалось за счет территорий соседних стран. Больше об этом читайте в материале РБК-Украина.

