Стендапер Стенюк пожартував про мусульман. У Меджлісі різко відповіли

Так званий жарт українського стендап-коміка Антона Стенюка щодо мусульман почав обговорюватися у мережі через те, що у ньому знайшли ознаки розпалювання релігійної ворожнечі. На нього вже відреагували у Меджлісі кримськотатарського народу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Меджлісу Рефата Чубарова.
"Не намагайтеся мене переконати, що я нібито не вловив змісту цього "жарту", якого насправді тут немає. Проте є відкритий випад проти людей за релігійною ознакою... Шкода, що в цьому випадку вказувати на цього негідника, який дозволяє собі цинічно ображати своїх співгромадян, доводиться мені, громадянинові України, який сповідує іслам", - зазначив він та оприлюднив уривок з виступу Стенюка.
У коментарях люди почали активно обговорювати виступ коміка. Вони звертають увагу на те, що велика кількість мусульман наразі перебуває у лавах ЗСУ та захищає країну у той час, коли Стенюк дозволяє собі подібні жарти.
На нього у коментарях під дописом Чубарова також відгукнувся омбудсмен Дмитро Любінець. Він повідомив, що вже скерував лист на адресу Національної поліції України щодо здійснення перевірки та відкриття кримінального провадження за ст. 161 Кримінального кодексу України, а саме розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, образи почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями.
Антон Стенюк є резидентом українського стендап-проєкту "Підпільний стендап". Запис сольного стендап-концерту був оприлюднений на YouTube каналі проєкту 26 травня 2024 року. У ньому був блок про релігію.
"Я не знаю, як так сталося, що одні православні вбивають інших православних, коли у світі ще так багато мусульман. Я не кажу, що треба вбивати мусульман, я адекватна людина, я розумію, що зараз це не на часі. Тим паче, цим уже займаються іудеї", - сказав комік у виступі, частину якого оприлюднив на своїй сторінці у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
Нагадаємо, нещодавно у Києві у пам’ять про жертв геноциду кримськотатарського народу встановлено особливий меморіал.
Також раніше ми повідомляли, що за 10 років з окупованого Криму через постійні репресії, у тому числі через політичні погляди та релігію, виїхало близько 300 тисяч кримських татар.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.