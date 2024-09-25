Стендапер Стенюк пошутил о мусульманах. В Меджлисе резко ответили

"Не пытайтесь меня убедить, что я якобы не уловил смысла этой "шутки", которой на самом деле здесь нет. Однако есть открытый выпад против людей по религиозному признаку... Жаль, что в этом случае указывать на этого негодяя, позволяющего себе цинично оскорблять своих сограждан, приходится мне, гражданину Украины, исповедующего ислам", - отметил он и опубликовал отрывок из выступления Стенюка.

В комментариях люди начали активно обсуждать выступление комика. Они обращают внимание на то, что большое количество мусульман находится в рядах ВСУ и защищает страну в то время, пока Стенюк позволяет себе подобные шутки.

На него в комментариях под сообщением Чубарова также отозвался омбудсмен Дмитрий Любинец. Он сообщил, что уже направил письмо в адрес Национальной полиции Украины относительно проведения проверки и возбуждения уголовного производства по ст. 161 Уголовного кодекса Украины, а именно разжигание религиозной вражды и ненависти, оскорбления чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями.

О чем было выступление Стенюка

Антон Стенюк - резидент украинского стендап-проекта "Подпольный стендап". Запись сольного стендап-концерта была обнародована на YouTube канале проекта 26 мая 2024 года. В нем находился блок о религии.

"Я не знаю, как так случилось, что одни православные убивают других православных, когда в мире еще так много мусульман. Я не говорю, что надо убивать мусульман, я адекватный человек, я понимаю, что сейчас это не ко времени. Тем более, этим уже занимаются иудеи", - сказал комик в выступлении, часть которого обнародовал на своей странице в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.