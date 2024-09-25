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Стендапер Стенюк пошутил о мусульманах. В Меджлисе резко ответили

Среда 25 сентября 2024 20:44
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Стендапер Стенюк пошутил о мусульманах. В Меджлисе резко ответили Фото: стендап-комик Антон Стенюк (youtube.com "Подпольный стендап")
Автор: Нина Еланская

Так называемая шутка украинского стендап-комика Антона Стенюка по поводу мусульман начала обсуждаться в сети из-за того, что в ней нашли признаки разжигания религиозной розни. На нее уже отреагировали в Меджлисе крымскотатарского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Меджлиса Рефата Чубарова.

"Не пытайтесь меня убедить, что я якобы не уловил смысла этой "шутки", которой на самом деле здесь нет. Однако есть открытый выпад против людей по религиозному признаку... Жаль, что в этом случае указывать на этого негодяя, позволяющего себе цинично оскорблять своих сограждан, приходится мне, гражданину Украины, исповедующего ислам", - отметил он и опубликовал отрывок из выступления Стенюка.

В комментариях люди начали активно обсуждать выступление комика. Они обращают внимание на то, что большое количество мусульман находится в рядах ВСУ и защищает страну в то время, пока Стенюк позволяет себе подобные шутки.

На него в комментариях под сообщением Чубарова также отозвался омбудсмен Дмитрий Любинец. Он сообщил, что уже направил письмо в адрес Национальной полиции Украины относительно проведения проверки и возбуждения уголовного производства по ст. 161 Уголовного кодекса Украины, а именно разжигание религиозной вражды и ненависти, оскорбления чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями.

О чем было выступление Стенюка

Антон Стенюк - резидент украинского стендап-проекта "Подпольный стендап". Запись сольного стендап-концерта была обнародована на YouTube канале проекта 26 мая 2024 года. В нем находился блок о религии.

"Я не знаю, как так случилось, что одни православные убивают других православных, когда в мире еще так много мусульман. Я не говорю, что надо убивать мусульман, я адекватный человек, я понимаю, что сейчас это не ко времени. Тем более, этим уже занимаются иудеи", - сказал комик в выступлении, часть которого обнародовал на своей странице в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Напомним, недавно в Киеве в память о жертвах геноцида крымскотатарского народа установлен особый мемориал.

Также ранее мы сообщали, что за 10 лет из оккупированного Крыма из-за постоянных репрессий, в том числе из-за политических взглядов и религии, выехало около 300 тысяч крымских татар.

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