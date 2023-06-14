Стендап неполітичного суб'єкта. В ОП висміяли слова Лукашенка про контрнаступ

Не варто звертати уваги на "несмішні анекдоти" Олександра Лукашенка щодо України, оскільки вони не мають жодного відношення до реальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

В інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій, Лукашенко заявив про те, що Росія нібито не відчула контрнаступ українських воїнів. Зокрема він нафантазував нібито шалені втрати серед наших військових.

"Контрнаступ 4-5 числа розпочався, але ми навіть не помітили. За цей час українців загинуло щось під 40 тисяч. І понад 100 тисяч не повернуться - поранені. Майже 120-150 тисяч. І "Бредлі" горять, і "Леопарди" горять", - заявив Лукашенко.

Стендап неполітичного суб'єкта

"Усе, що публічно каже суб’єкт Лукашенко, оцінюючи, зокрема, події в Україні, до реальності жодного стосунку не має. Швидше це стосується сфери бородатих і несмішних анекдотів. Не гайте часу на оцінювання політичних стендапів неполітичного суб’єкта", - написав Подоляк.

Контрнаступ Збройних сил України

Станом на ранок 13 червня наші воїни звільнили сім населених пунктів у Запорізькій й Донецькій областях, а саме:

Лобкове;

Левадне;

Новодарівка;

Ненудне;

Сторожове;

Макарівка;

Благодатне.

Зокрема, за словами речника Сил оборони Таврійського напрямку Валерія Шершня, тим часом російські окупанти намагаються стримувати наступ українських воїнів на Бердянському напрямку й не полишають надії захопити Мар'їнку.