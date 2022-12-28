Стеля цін обвалила експорт російської нафти морським шляхом на чверть, - WSJ

Експорт російської нафти морським шляхом знизився у грудні майже на чверть порівняно із середніми показниками за 2022 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Як пише видання, "Росія в грудні щодня експортувала близько 2,5 млн барелів нафти". Це на 22% нижче від середнього показника за попередні 11 місяців поточного року.

Видання зазначає, що зниження показників експорту зафіксовано на тлі запровадження Заходом стелі цін на російську нафту.

Крім того, зниження обсягів експорту російської нафти, "ймовірно, спричинене суворими погодними умовами та зниженням попиту в Китаї на тлі недостатньо рішучого скасування обмежень", запроваджених під час пандемії.

Нагадаємо, 2 грудня країни Європейського Союзу змогли погодити обмеження цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, що значним чином впливатиме на доходи РФ.

Також раніше ми писали, що Швейцарія приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Росії, встановивши межу цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram