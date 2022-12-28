Потолок цен обрушил экспорт российской нефти морским путем на четверть, - WSJ

Экспорт российской нефти морским путем снизился в декабре почти на четверть по сравнению со средними показателями за 2022 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как пишет издание, "Россия в декабре ежедневно экспортировала около 2,5 млн баррелей нефти". Это на 22% ниже среднего показателя за предыдущие 11 месяцев текущего года.

Издание отмечает, что снижение показателей экспорта зафиксировано на фоне введения Западом потолка цен на российскую нефть.

Кроме того, снижение объемов экспорта российской нефти, "вероятно, вызвано суровыми погодными условиями и снижением спроса в Китае на фоне недостаточно решительной отмены ограничений", введенных во время пандемии.

Напомним, 2 декабря страны Европейского Союза смогли согласовать ограничение цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, что будет значительным образом влиять на доходы РФ.

Также ранее мы писали, что Швейцария присоединилась к санкциям Европейского Союза против России, установив предел цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

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