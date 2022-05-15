"Стефания Экспресс": поезд Киев - Ивано-Франковск переименовали в честь мамы

Поезд Киев - Ивано-Франковск получил официальное название "Стефания Экспресс". Это первый в мире случай переименования поезда в честь мамы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы УЗ Александра Камышина в Telegram.

"Поезд 43 Киев-Ивано-Франковск в расписании в этом году официально станет "Стефания экспрессом". Вокзалы Киева, Калуша, и Франковска будут приветствовать этот поезд песней "Стефания". Кстати, это будет первый в мире поезд, названный в честь мамы", - написал он.

Символическое значение

Напомним, Украина в этом году одержала победу в конкурсе Евровидение 2022. Группа Kalush Orchestra исполнила победную песню Stefania. Этот трек получил такое название именно в честь мамы солиста группы Олега Псюка.

Как прошел финал песенного конкурса, яркие фото и видео с действа - можно узнать в материале РБК-Украина.

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