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"Стефанія Експрес": потяг Київ - Івано-Франківськ перейменували в честь мами

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Івано-Фанківська область, Неділя 15 травня 2022 10:21
"Стефанія Експрес": потяг Київ - Івано-Франківськ перейменували в честь мами Фото: УЗ перейменувала поїзд Київ - Івано-Франківськ на "Стефанія Експрес" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Потяг Київ - Івано-Франківськ отримав офіційну назву "Стефанія Експрес". Це перший у світі випадок перейменування поїзду на честь мами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави УЗ Олександра Камишіна в Telegram.

"Поїзд 43 Київ - Івано-Франківськ в розкладі цього року офіційно стане "Стефанія Експресом". Вокзали Києва, Калуша, та Франківська будуть вітати цей поїзд піснею "Стефанія". До речі, це буде перший у світі поїзд, названий в честь мами", - написав він.

Символічне значення

Нагадаємо, Україна цьогоріч перемогла у конкурсі Євробачення 2022. Гурт Kalush Orchestra виконав переможну пісню Stefania. Цей трек отримав таку назву саме на честь мами соліста гурту Олега Псюка.

Як пройшов фінал пісенного конкурсу, яскраві фото і відео з дійства - можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

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