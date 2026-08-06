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Експослу в США Стефанішиній обрали запобіжний захід

09:54 06.08.2026 Чт
1 хв
Що вирішив суд?
aimg Тетяна Степанова
Фото: Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)

Суд обрав запобіжний захід колишньому послу України у США Ользі Стефанішиній у вигляді 6 млн гривень застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Також Стефанішина має прибувати за викликом детективів НАБУ, повідомляти про зміну місця проживання та не спілкуватись зі свідками у справі.

Експосла у США підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

За версією слідства, вона не задекларувала дві квартири в Києві, витрати на їхній ремонт, оренду житла, користування Mercedes-Benz, а також оплату авіаквитків і лікування матері.

Підозри Стефанішиній

Нагадаємо, колишній посол України у США Ольга Стефанішина отримала нову підозру від НАБУ і САП 5 серпня.

Стефанішина вже відреагувала на підозру.

Крім того, 3 серпня президент України Володимир Зеленський відправив Стефанішину у відставку.

Також повідомлялося, що у липні 2025 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо можливих неправомірних дій колишньої віцепремʼєр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної.

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