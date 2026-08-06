Экс-послу в США Стефанишиной избрали меру пресечения

Суд избрал меру пресечения бывшему послу Украины в США Ольге Стефанишиной в размере 6 млн гривен залога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Также Стефанишин должен прибывать по вызову детективов НАБУ, сообщать об изменении места жительства и не общаться со свидетелями по делу.
Экс-посла в США подозревают в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.
По версии следствия, она не задекларировала две квартиры в Киеве, расходы на их ремонт, аренду жилья, использование Mercedes-Benz, а также оплату авиабилетов и лечение матери.
Напомним, бывший посол Украины в США Ольга Стефанишина получила новое подозрение от НАБУ и САП 5 августа.
Стефанишина уже отреагировала на подозрение.
Кроме того, 3 августа президент Украины Владимир Зеленский отправил Стефанишину в отставку.
Также сообщалось, что в июле 2025 года Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по возможным неправомерным действиям бывшей вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министерки юстиции Украины Ольги Стефанишиной.