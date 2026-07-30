Стефанішина зробила несподівану заяву про відставку з посади посла у США

Що сказала про відставку

За словами Стефанішиної, президент не просив її залишити посаду і розраховує, що вона продовжить роботу головою українського дипломатичного представництва в США.

"Він не просив мене про відставку, і насправді він не хоче, щоб я пішла [...]. Він хоче, щоб я залишалася на посаді. Тому що, по суті, ще до того, як я прибула сюди як посол, я підготувала план. [...] Ми працювали над ним, і, по суті, ми знаходимося там, де ми хотіли бути", - сказала Стефанішина.

Про конфлікт інтересів та декларації

Стефанішина також прокоментувала заяви про нібито конфлікт інтересів та недекларування майна. Вона зазначила, що подібні звинувачення нерідко звучать на адресу людей, які входять до найближчого оточення президента.

"Ви знаєте, що всі, хто перебуває в близькому колі президента, зазнають підозр у багатьох речах, і дійсно є спроба висунути звинувачення щодо того, як я декларувала своє майно. [...] Це абсолютно нормальний процес", - заявила дипломат.

Що сказала про розслідування

За словами посла, за потреби вона готова приїхати до України та публічно надати всі необхідні пояснення.

"Це буде публічно. Це не пов'язано з моєю офіційною посадою, або з тим, що я використала під час своєї офіційної посади, або з чимось пов'язаним із цим. Але водночас дискусія триває", - наголосила Стефанішина.

Вона додала, що не бачить зв'язку між питаннями, що обговорюються, і своєю дипломатичною діяльністю, проте готова представити свою позицію в установленому порядку.

Передісторія

На тлі заяв Володимира Зеленського щодо планів змінити посла України в США Ольга Стефанішина зробила несподівану заяву. За її словами, президент не обговорював із нею питання відставки.

Проте, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський розглядає посаду посла України в США Юлію Свириденко, яка раніше обіймала посаду прем'єр-міністра України. І гарант робила публічні заяви щодо цього.