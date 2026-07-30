Стефанишина сделала неожиданное заявление об отставке с должности посла в США

Что сказала об отставке

По словам Стефанишиной, президент не просил ее оставить должность и рассчитывает, что она продолжит работу в качестве главы украинского дипломатического представительства в США.

"Он не просил меня об отставке, и на самом деле он не хочет, чтобы я ушла [...]. Он хочет, чтобы я оставалась на должности. Потому что, по сути, еще до того, как я прибыла сюда как посол, я подготовила план. [...] Мы работали над ним, и, по сути, мы находимся там, где хотели быть", - сказала Стефанишина.

О конфликте интересов и декларации

Стефанишина также прокомментировала заявления о якобы конфликте интересов и недекларировании имущества. Она отметила, что подобные обвинения нередко звучат в адрес людей, входящих в ближайшее окружение президента.

"Вы знаете, что все, кто находится в близком круге президента, подвергаются подозрениям во многих вещах, и действительно есть попытка выдвинуть обвинения относительно того, как я декларировала свое имущество. [...] Это абсолютно нормальный процесс", - заявила дипломат.

Что сказала о расследовании

По словам посла, при необходимости она готова приехать в Украину и публично предоставить все необходимые объяснения.

"Это будет публично. Это не связано с моей официальной должностью, или с тем, что я использовала во время своей официальной должности, или с чем-то связанным с этим. Но в то же время дискуссия продолжается", - подчеркнула Стефанишина.

Она добавила, что не видит связи между обсуждаемыми вопросами и своей дипломатической деятельностью, однако готова представить свою позицию в установленном порядке.

Предыстория

На фоне заявлений Владимира Зеленского о планах сменить посла Украины в США Ольга Стефанишина сделала неожиданное заявление. По ее словам, президент не обсуждал с ней вопрос отставки.

Однако, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский рассматривает на должность посла Украины в США Юлию Свириденко, которая ранее занимала должность премьер-министра Украины. И гарант делала публичные заявления на этот счет.