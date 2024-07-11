Стефанішина розповіла, скільки жінок виконують бойові завдання на фронті

Понад 10 тисяч жінок-військових наразі виконують бойові завдання безпосередньо на лінії фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної під час участі у панельній дискусії "Жінки, мир, безпека: роль жінок-лідерів" в межах Громадського форуму НАТО.
"Українці протистоять російській агресії як єдиний народ - і жінки, і чоловіки. Все більше жінок служать у силах оборони, і наразі понад 10 тисяч жінок виконують бойові завдання на лінії фронту", - сказала Стефанішина.
Вона також наголосила, що роль жінок важлива й у відновленні країни, зокрема для розвитку економічного потенціалу України.
"Ми також переосмислили роль жінок у відновленні та реконструкції України. Вже маємо велику програму, яка передбачає, що жінки матимуть більше доступу та будуть активно залучені до процесу відновлення й реконструкції", - зазначила віцепрем’єр.
Нагадаємо, за даними Міноборони, наразі в складі Збройних сил України служать майже 70 тисяч жінок. Більшість з них - військовослужбовиці.
У жовтні минулого року ми повідомляли, що з 2021 року кількість жінок в українській армії зросла на 12 тисяч, тобто на 40 відсотків.
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