Стефанішина розповіла, скільки жінок виконують бойові завдання на фронті

"Українці протистоять російській агресії як єдиний народ - і жінки, і чоловіки. Все більше жінок служать у силах оборони, і наразі понад 10 тисяч жінок виконують бойові завдання на лінії фронту", - сказала Стефанішина.

Вона також наголосила, що роль жінок важлива й у відновленні країни, зокрема для розвитку економічного потенціалу України.

"Ми також переосмислили роль жінок у відновленні та реконструкції України. Вже маємо велику програму, яка передбачає, що жінки матимуть більше доступу та будуть активно залучені до процесу відновлення й реконструкції", - зазначила віцепрем’єр.